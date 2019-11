Cernobbio, auto sbanda e si ferma in bilico sul ciglio del dirupo

Grande spavento a Cernobbio per l'automobilista che nel pomeriggio del 29 novembre 2019 è stato protagonista di un'uscita di strada lungo la strada per il Bisbino. L'uomo, al volante di una Fiat Panda, ha sbandato ed è finito con l'auto sul ciglio della strada con due ruote al di là del ciglio. Fortunatamente l'auto si è fermata prima di scivolare e rotolare di sotto e l'uomo è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo senza aver riportato alcuna ferita. Sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare l'auto.