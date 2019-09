Como, ventisette auto rimosse in zona stadio per la partita

Ben ventisette auto sono state rimosse dai carroattrezzi in zona stadio in occasione della partita di campionato di Serie C Como-Arezzo, in programma alle ore 18.30 di mercoledì 25 settembre 2019.

Le auto, che si trovavano posteggiate nei parcheggi attorno allo Stadio Sinigaglia nonostante i cartelli di divieto collocati in occasione dell'evento sportivo, sono state fatte rimuovere nel pomeriggio dalla polizia locale del Comune di Como per permettere il regolare afflusso di tifosi verso la struttura.