Como, auto ribaltata in via Rimoldi: donna ferita

Incidente a Como in via Teresa Rimoldi intorno alle 22.40 del 15 giugno 2019. Una donna di 40 anni si è ribaltata mentre era alla guida della sua auto. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e da un'automedica. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Dalle prime informazioni sembra che la donna non abbia riportato ferite gravi ma è comunque stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna per accertamenti.