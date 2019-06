Como, paura al passaggio a livello: auto intrappolata tra le sbarre

Attimi di tensione al passaggio a livello di viale Lecco a Como: intorno alle 19 del 12 giugno 2019 un'auto è rimasta intrappolata tra le sbarre che si sono chiuse proprio mentre attraversava i binari. Forse la vettura era rimasta ferma in coda a causa del traffico intenso che ha colpito la città per colpa dell'esondazione del lago.

Un treno in arrivo ha fatto in tempo a fermarsi. Sono scattate le procedure del caso: le sbarre sono state fatte rialzare e la macchina è stata spostata. L'episodio ha causato ancora più disagi al traffico.