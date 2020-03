Lomazzo, 6 auto incendiate nella notte

Intervento molto impegnativo per i vigili del fuoco quello della tarda serata del 13 marzo 2020 a Lomazzo. Ben quattro squadre di pompieri da Appiano Gentile, Lomazzo e Cantù sono dovute accorrere in via Papa Giovanni Paolo II per domare un rogo che ha coinvolto 6 automobili. I pompieri sono stati a lungo impegnati nello spegnimento dell'incendio che ha danneggiato e in alcuni casi completamente distrutto le macchine. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del fatto.

Sostieni QuiComo Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di QuiComo ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: