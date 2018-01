Auto incendiata a Senna Comasco

Auto in fiamme giovedì 11 gennaio 2018 a Senna Comasco: una vettura ha preso fuoco poco dopo le 13 in via Gaggio.

Per cause ancora in corso di accertamento, dalla macchina, che pare fosse ferma, si è sprigionato un incendio che ha intaccato anche un camper parcheggiato a poca distanza. Il mezzo è stato subito spostato e i danni sono stati limitati. Completamente divorata dalle fiamme, invece, la vettura, come si vede dalle foto.



Sul posto sono subito intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, due da Cantù con un'autobotte e una da Como, in tutto 12 uomini. Allertati anche i carabinieri di Cantù, l'auto medica e l'ambulanza.

Rimasto leggermente ferito per le ustioni riportate un uomo di 38 anni, trasportato per accertamenti in codice verde all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.