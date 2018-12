Como, la Bentley di Andrea Iannone sequestrata alla dogana di Brogeda

E' finita sotto sequestro l'auto di lusso del campione mondiale di motociclismo Andrea Iannone, ex compagno di Belen Rodriguez, per una violazione doganale, dopo la contestazione sollevata dalla Guardia di Finanza a fine novembre 2018 alla dogana autostradale di Chiasso Brogeda.

In quell'occasione, come scrive Il Giorno, le Fiamme Gialle avevano svolto un accertamento sull'auto in ingresso in Italia, guidata dal preparatore atletico del campione 29enne residente a Lugano: la vettura, una Bentley Continental Supersport del valore di 400mila euro (intestata a Iannone) è la stessa utilizzata sempre a novembre per una puntata della trasmissione tv "Scherzi a parte". Durante lo scherzo a Iannone era stato fatto credere che l'auto fosse stata rubata da un fan che l’aveva parcheggiata su una chiatta galleggiante sul lago di Como, buttando in acqua le chiavi.

Il controllo sull'auto si era concluso con la contestazione di violazione che ha portato al sequestro aministrativo del veicolo. Iannone ha fatto ricorso al Tar chiedendo il dissequestro del mezzo.