Auto fuori strada a Senna Comasco nella notte: la recuperano i vigili del fuoco

Nella notte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire, su richiesta dei carabinieri della compagnia di Como, a Senna Comasco. I pompieri hanno dovuto procedere con il recupero di una vettura finita fuori strada in una zona isolata di Senna Comasco. E' stata impiegata un'autogru per rimuovere il veicolo incidentato che si era incastrato in un fosso a lato di un sentiero a pochi metri da via per Casnate, come si vede nelle foto dei vigili del fuoco.