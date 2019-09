Incidente a Mariano Comense: auto contro un palo della luce

Incidente a Mariano Comense poco dopo le ore 12.40: un'auto, guidata da una donna di 30 anni, è andata a sbattere contro un palo della luce in via Sant'Agostino. Il palo è stato danneggiato ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per metterlo in sicurezza. La conducente - una donna di 30 anni - è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Cantù.