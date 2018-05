Como, autista fuma sul bus: la segnalazione-sfogo della passeggera

Un autista di Asf Autolinee fuma tranquillamente a bordo del bus. Non sta guidando ma è in attesa di ripartire dal capolinea di Ponte Chiasso. Una passeggera sale sul mezzo ma infastidita dal fumo (e dalla disinvoltura con cui l'autista fuma) decide di scendere dal pullman e attendere il momento in cui riparte. Nel frattempo scatta un paio di foto all'autista e segnala l'episodio alla nostra redazione: "Anche se il pullman era fermo era comunque accessibile ai passeggeri per consentire loro di prendere posto in attesa che ripartisse. Trovo irrispettoso il comportamento di questo autista. Non è certo una giustificazione che avesse il finestrino aperto e che il bus fosse fermo in quel momento".