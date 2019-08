Como, autista del bus colpito da una donna con una gomitata al volto

Movimentato litigio sfociato in una semi-aggressione, nel pomeriggio del 7 agosto a bordo di un autobus della linea 7 di Asf Autolinee. La dinamica del fatto non è stata ancora del tutto chiarita. Sembra che un autista e una donna abbiano discusso animatamente per un biglietto che il conducente asseriva essere scaduto. La donna, invece, era convinta del contrario. Il diverbio è degenerato fino a quando, non si sa se per reazione o per aggressione volontaria, la donna avrebbe colpito l'autista con una gomitata al volto. La corsa del bus ha, quindi, subito un pesante ritardo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Como. L'autista si è recato al pronto soccorso.