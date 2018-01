Scomparso da giorni Augusto Ronchi di Casnate con Bernate: intensificate le ricerche

Mobilitazione a Casnate con Bernate per le ricerche di un uomo scomparso sabato 30 dicembre 2017. L'uomo si è allontanato nella mattinata volontariamente e non ha più fatto ritorno. I famigliari, preoccupati, hanno allertato i soccorsi. L'uomo, 65 anni, soffre di problemi di salute, per questo motivo l'ansia è ancora maggiore. Inizialmente le ricerche sono state eseguite dai carabinieri ma da giovedì 4 gennaio si metteranno al lavoro anche gli uomini della protezione civile.