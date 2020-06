Augusto Baserga, l'uomo morto trafitto da una cancellata a Fino Mornasco

Si chiamava Augusto Baserga e aveva 47 anni. E' morto nella mattina del 12 giugno 2020 a Fino Mornasco a seguito di un fatale incidente sul lavoro avvenuto presso un gommista di via Regina. Sul tragico episodio indagano gli uomini dell'Ats Insubria che dovranno stabilire se ci siano responsabilità dovute a una carenza di misure di sicurezza e, nel caso in cui questa ipotesi fosse confermata, bisognerà accertare a chi siano imputabili queste colpe.

Baserga si trovava sul tetto del capannone della ditta per svolgere alcuni lavori. Sembra che nel momento in cui stava scendendo abbia perso l'equilibrio e sia scivolato cadendo su una cancellata. Augusto Baserga è morto sul colpo trafitto al cuore da uno degli spunzoni in ferro dell'inferriata.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, tra i quali l'elicottero del 118 vista l'evidente gravità dell'infortunio. Purtroppo, come detto, Baserga è deceduto pressoché all'istante. QUando sono giunti i vigili del fuoco per tagliare l'inferriata e liberarlo, il 47enne canturino aveva già esalato l'ultimo respiro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.