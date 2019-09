Aereo in difficoltà: atterraggio di emergenza a Casnate con Bernate

Se l'è vista brutta ma alla fine ne è sucito sano e salvo: è illeso il pilota del piccolo aereo proveniente dalla scuola di volo di Bresso che a causa di un problema al motore è dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. L'aereo, un Piper PA 28 è atterrato in un campo nei pressi di via Scorate a Casnate con bernate nel primo pomeriggio del 28 settembre 2019. Sul posto sono intervenuti per precauzione i vigili del fuoco.