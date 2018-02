Asini maltrattati: l'azienda agricola di Lugano era un lager

Più un lager per animali che un'azienda agricola, quella scoperta nel Luganese, per la precisione nella Valcolla. Le autorità cantonali hanno inizialmente imposto il trasferimento di una trentina di asini e lama viste le condizioni fatiscenti della proprietà in cui venivano custoditi gli animali. La posizione del contadino titolare dell'azienda sembra però destinata ad aggravarsi dopo che sono state diffuse le immagini delle pessime condizioni igieniche e di salute in cui vivevano gli animali. Nel reportage pubblicato da www.tio/20minuti si vede un asino ferito, un altro stremato (forse morente) a terra e addirittura la carcassa di un altro animale.