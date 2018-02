Intrappolati nell'ascensore della scuola: studenti soccorsi a Menaggio

Momenti di apprensione nella mattina di martedì 20 febbraio 2018 all'istituto Vanoni di Menaggio in via Malagrida 3, dove intorno alle 11.30 un ascensore si è bloccato con all'interno due studenti.

Non riuscendo a sbloccare le porte, il personale della scuola ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Menaggio che hanno provveduto ad aprire le porte dell'ascensore e a liberare gli occupanti.

Un intervento di routine per i pompieri, ma esperienza non piacevole per i ragazzi intrappolati.

Insieme ai vigili del fuoco sono stati allertati, come prassi, anche i soccorsi arrivati in codice giallo: sul posto un'ambulanza della croce rossa di Menaggio per accertarsi che i ragazzi coinvolti stessero bene. Un po' di spavento per un 17enne, ma tutto è rientrato senza problemi tanto che non è stato necessario neppure il trasporto in ospedale.

Il 3 febbraio 2018 i pompieri erano stati impegnati in un intervento analogo alla stazione di Camerlata: tra i passeggeri bloccati in ascensore anche una ragazza colta da crisi di panico.