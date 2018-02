Spaccia droga nel parco del Lura e fugge tra i boschi: arrestato

Spacciava droga nei boschi del Parco del Lura, ma è stato arrestato mercoledì 14 febbraio 2018 dai carabinieri in flagranza di reato. Protagonista un cittadino marocchino di 26 anni, irregolare in Italia, E.A.Y. le sue iniziali.

L'arresto è avvenuto nel corso di un'operazione di monitoraggio e repressione dello spaccio nelle aree boschive del Parco del Lura ad opera dei carabinieri della Stazione di Cermenate con il supporto dei militari di Lomazzo e Fino Mornasco. Numerosi i sopralluoghi e gli appostamenti nella zona del parco che abbraccia i comuni di Bregnano e Lomazzo.

Solo l'alto numero di militari impegnati ha fatto sì che lo spacciatore marocchino venisse accerchiato e si ritrovasse senza vie di fuga. L'uomo ha tentato in tutti i modi di divincolarsi e di aprirsi una via di fuga tra la boscaglia, cercando persino di guadare un torrente. Non ce l'ha fatta: si è trovato dinanzi il “muro” predisposto dai Carabinieri che lo hanno bloccato, nonostante il pusher abbia opposto resistenza cercando di divincolarsi dai militari. Perquisito, E.A.Y. è stato trovato in possesso di 110 grammi di hashish, 13 grammi di marjuana ed un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro penale. Il 26enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Cermenate in attesa di rito direttissimo previsto per la giornata di giovedì 15 febbraio. E' accusato dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La zona non è nuova al fenomeno dello spaccio: nel 2016 le forze dell'ordine avevano smantellato una serie di bivacchi utilizzati dagli spacciatori.