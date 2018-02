Mariano Comense, 1,4 chili di marijuana nascosti in garage: arrestato

Un borsone con un chilo e 400 grammi di marijuana nascosto in garage: per questo un 25enne di Mariano Comense è stato arrestato venerdì 16 febbraio 2018 dai poliziotti della questura di Como.

Tutto è partito da un controllo di routine nei confronti del giovane già conosciuto dalle forze dell'ordine per problemi legati alla droga. A insospettire gli agenti, sarebbe stato l'insolito via vai dalla sua abitazione di via XX Settembre. In casa i poliziotti hanno trovato solamente un modesto quantitativo di marijuana (37 grammi): gli agenti della questura, però, hanno preferito non fermarsi all'abitazione, decidendo di controllare anche il box. E proprio qui è stato rinvenuto un borsone con all'interno 1,4 chili di stupefacente e materiale per il confezionamento della droga. Il 25enne è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Il giovane si trova nel carcere Bassone di Como: qui lunedì 19 febbraio è fissato l'interrogatorio per l’udienza di convalida dell’arresto.

Sempre nel febbraio 2018 a Mariano Comense un'operazione della squadra mobile di Como e Milano aveva portato in carcere tre albanesi: in un box erano stati ritrovati droga e armi.