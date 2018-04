Gravedona, droga e soldi in casa: arrestato spacciatore

Aveva in casa droga e strumenti per confezionare e tagliare gli stupefacenti, nonchè 2mila euro in contati ritenuto provento dell'attività di spaccio. Per questo un 32enne residente a San Siro ma domiciliato di fatto a Gravedona è stato arrestato sabato 14 aprile 2018 dai carabinieri di Menaggio.



La perquisizione

In casa i carabinieri hanno trovato 6,57 grammi di cocaina suddivisa in 6 dosi, 2 grammi di hashish divisi in due dosi, 2.150 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita di spaccioo, oltre a strumenti per il confezionamento e taglio della sostanza stupefacente. Ma i militari hanno anche trovato un proiettile calibro 44 magnum detenuto illecitamente.

Il 32enne è stato quindi arrestato con l'accusa di produzione, traffico e dentenzione illeciti di stupefacenti ai fini di spaccio, oltre che per detenzione abusiva di munizioni. Si trova rinchiuso nel carcere Bassone di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'indagine

Le indagini del nucleo operativo erano state avviate a fine 2017 e facevano parte di un'attività di controllo dello spaccio nell'area del porlezzese e dell'alto lago eseguita in collaborazione con i militari della stazione di Alta Valle Intelvi e con l'ausilio dell'unità cinofila specializzata nell'antidroga del nucleo cinofili dei carabinieri di Casatenovo (Lecco).