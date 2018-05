Blitz antidroga nei boschi di Grandate: arrestato spacciatore

Uno spacciatore arrestato e un cliente bloccato con la droga appena comprata. E' il bilancio dell'operazione antidroga svolta nel pomeriggio di mercoledì 30 maggio 2018 a Grandate dai carabinieri.

Il blitz è scattato nelle aree boschive vicino alla stazione di Grandate, nella zona del percorso vita, nell’ambito di un apposito servizio predisposto dalla Compagnia di Cantù e volto al monitoraggio e alla repressione dello spaccio in quell'area del paese.

La zona è monitorata da tempo proprio perchè salita agli onori delle cronache nel corso degli ultimi giorni per il problema dello spaccio e del via vai di clienti nei boschi dove molti residenti vanno a correre o camminare con i cani. Numerose, infatti, le segnalazioni dei cittadini anche tramite i social network.

I carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne marocchino, B.A. le sue iniziali, irregolare sul territorio italiano, responsabile dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo aveva da poco insediato la sua "attività" nei boschi di Grandate, ha tentato di fuggire ma non ha avuto scampo perchè i carabinieri avevano prontamente circondato la zona. I carabinieri hanno atteso il momento giusto, poi sono intervenuti: bloccato un assuntore, in possesso di droga appena acquistata, e lo spacciatore, intercettato dopo un accenno di fuga e immobilizzato. Sottoposto a perquisizione personale, il 30enne marocchino è stato trovato in possesso di circa 55 grammi di eroina, 32 grammi di cocaina, 7 grammi di hashish, denaro contante e materiale per il confezionamento, il tutto sequestrato.

L'uomo si trova nel carcere Bassone di Como in attesa di giudizio di convalida.

Quella di Grandate si inquadra in una serie di operazioni dei carabinieri volte a combattere il fenomeno dello spaccio di droga nei boschi del comasco. L'ultima di ampio respiro a Cadorago: 16 gli arresti.