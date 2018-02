Spaccia cocaina a Faloppio: arrestato

Un giovane di 23 anni, albanese residente a Solbiate Comasco, è stato arrestato in flagranza di reato nella serata di domenica 18 febbraio 2018 a Faloppio dai carabinieri perchè trovato in possesso di 13 dosi di cocaina.

Il ragazzo aveva tentato di cedere una dose di stupefacente a un 38enne della zona: i carabinieri lo hanno perquisito trovandogli addosso 13 dosi preconfezionate di cocaina, del peso complessivo di 6 gr, occultati all’interno della tasca dei pantaloni. La droga è stata sequestrata.

Il 23enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, portato nelle camere di sicurezza della Stazione di Como. Per lui le accuse sono di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Lunedì 19 febbraio il processo con rito direttissimo.