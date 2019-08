Porlezza, sorpreso mentre compie un furto in una pasticceria: arrestato

Cercava di dileguarsi dopo aver scassinato la porta d'ingresso di una pasticceria di Porlezza e dopo aver prelevato il contante custodito all'interno del registratore di cassa, ma è stato prontamente bloccato dai carabinieri, giunti sul posto a seguito di una segnalazione di furto in atto.

L'episodio è avvenuto nella serata di venerdì 9 agosto 2019, nel centro del paese. L'uomo, un 44enne comasco pluripregiudicato, è stato inoltre trovato in possesso di diversi strumenti idonei all'effrazione, tutti sequestrati dai militari dell'Arma, e della refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari. Le indagini sono tuttora in corso per accertare l'eventualità di ulteriori analoghi reati.

L'uomo, arrestato in flagranza di furto aggravato, è stato condotto nelle camere di sicurezza dei carabinieri in attesa del rito direttissimo celebrato nella mattina odierna presso il Tribunale di Como.