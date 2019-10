Era ricercato per immigrazione clandestina: arrestato in piazza Martinelli a Como

Un uomo di 31 anni di nazionalità egiziana è stato arrestatodalla polizia della volanti della Questura in piazza Martinelli a Como nella giornata del 23 ottobre 2019. L'uomo era ricercato dalle forze dell'ordine perché condannato a 2 anni e 5 mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La condanna è stata emessa dal Tribunale di Bolzano. L'uomo è stato corresponsabile di sette episodi di immigrazione clandestina nel 2017 avendo agevolato il transito di circa cinquanta persone dall'Italia all'Austria attraverso il valico del Brennero.

L'egiziano si trovava in compagnia di altri due stranieri che sono stati denunciati per violazioni in materia di immigrazione benché entrambi siano regolari su suolo italiano.