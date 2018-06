Locate Varesino, gli chiedono i documenti ma scappa e aggredisce i carabinieri: arrestato

Gli hanno chiesto i documenti, ma lui, invece di consegnarli, ha dato in escandescenze aggredendo i carabinieri. Movimentato episodio nel pomeriggio di venerdì 8 giugno 2018 alla stazione di Locate Varesino: protagonista un cittadino nigeriano di 20 anni arrestato dai militari della stazione di Mozzate.

Il giovane, O.K. le sue iniziale, è residente in provincia di Varese, richiedente asilo ospitato presso una struttura di accoglienza della medesima provincia.

I fatti

I carabinieri di Mozzate stavano effettuando un normale controllo nella stazione ferroviaria di Locate, una operazione di routine finalizzata alla repressione dei reati predatori in genere e al contrasto dello spaccio di droga. I militari hanno chiesto i documenti al giovane nigeriano per poterlo identificare, ma il 20enne ha subito iniziato a dare in escandescenze, rifiutandosi di fornire generalità e documenti di riconoscimento. Ha anche tentato di fuggire. Immediatamente bloccato, ha continuato ad opporre resistenza, usando violenza contro i militari che sono riusciti comunque a renderlo inoffensivo.

L'arresto

Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. E' stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Mozzate, in attesa di giudizio che si è svolto nella mattina di sabato 9 giugno. O.K. è stato condannato ad un anno di reclusione con pena sospesa.