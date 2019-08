Arrestato a Meda il giovane sorpreso a Carugo con un "sasso" di cocaina

Da quasi un anno si era reso irreperibile per non scontare una condanna a 5 anni e tre mesi per traffico internazionale di stupefacenti. Come riportato dal quotidiano MonzaToday, il giovane, un 26enne di origine marocchina, è stato arrestato a Meda (MB) martedì 6 agosto 2019 dai carabinieri durante un normale controllo del territorio.

Nel maggio 2018 era stato sorpreso a Carugo con un “sasso” di cocaina da circa 50 grammi. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, la sua attività delittuosa consisteva nel custodire partite di droga in attesa che i fornitori le ritirassero e i pusher le spacciassero. Inoltre, il 26enne aveva omesso di pagare una sanzione di 17mila euro.