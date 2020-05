Ponte Chiasso, latitante arrestato alla dogana grazie a un controllo anti-covid

Ha cercato di oltrepassare la frontiera italo-svizzera di Ponte Chiasso affermando di volersi ricongiungere ai famigliari residenti in Umbria ma i controlli anti-covid della guardia di finanza lo hanno incastrato. Le fiamme gialle in servizio alla dogana hanno svolto approfondimenti sul cittadino 35enne italodominicano proveniente dalla Germania e hanno scoperto che si trattava di un latitante. L'uomo, infatti, era stato condannato a 6 anni di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti e su di lui pendeva un mandato di cattura emesso dalla Procura di Perugia. Inoltre, l'uomo doveva pagare una multa da 30mila euro sempre a seguito dello stesso processo penale per droga. Come se non bastasse il 35enne doveva anche scontare 1 mese e 10 giorni di reclusione (e pagare un'ammenda da 1.200 euro) per il reato di guida in stato di ebbrezza. Dunque, i finanzieri hanno arrestato l'uomo e lo hanno portato al carcere Bassone di Como dove sconterà la pena.

