Doveva scontare 7 anni di carcere: latitante arrestato a Cagno

Era stato condannato a una pena di quasi 7 anni di carcere, ma era ancora libero. E' stato catturato all'alba di mercoledì 11 aprile 2018 grazie a un'irruzione della polizia nel suo appartamento.

L'uomo, un 37enne nato a Como, ma residente a Cagno, P.G. le sue iniziali, era destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como. doveva scontare una pena di 6 anni e 9 mesi di reclusione, nonché corrispondere 2.800 euro di multa.

I precedenti

L'uomo si era macchiato di tutta una serie di reati e dunque gli è stata applicata una condanna per cumulo di pene. Lungo il suo "curriculum": nel 2001 era stato riconoosciuto colpevole di furto aggravato, nel 2004 di spaccio di stupefacenti, nel 2006 di danneggiamento a seguito di incendio e nel 2009 di nuovo di furto aggravato. In particolare in questo ultimo episodio si era impossessato di un ciclomotore e successivamente aveva utilizzato il bancomat trovato all’interno del sedile.

Inoltre ad arricchire il suo curriculum ci sono una serie di precedenti penali per reati contro il patrimonio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L'arresto

Catturare il 37enne non è stata un’impresa facile: l'uomo non era presente presso la propria abitazione di Cagno, dunque la polizia ha dovuto proseguire le ricerche per tutta la giornata di martedì, senza ottenere alcun esito. Solo all'alba di mercoledì, durante un appostamento davanti all'abitazione, i poliziotti hanno percepito da alcuni segnali che qualcuno era presente nell’appartamento. Gli agenti hanno dunque fatto irruzione, riuscendo ad arrestare l'uomo e assicurarlo alla giustizia.

Il 37enne comasco si trova adesso nel carcere Bassone di Como.