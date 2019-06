Inverigo, clandestino aggredisce i carabinieri: trovato in possesso di cocaina

Un uomo di 34 anni, di nazionalità marocchina e privo di regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato in via Lambro a Inverigo dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense. L'uomo era stato visto aggirarsi con fare sospetto nella zona. Quando i carabinieri si sono avvicinati per chiedergli di fornire le generalità, l'uomo si è roifiutato di consegnare i documenti d'identità e per sfuggire al controllo ha inveito contro i carabinieri cercando di allontanarli con calci e spintoni. I militari, però, lo hanno imobilizzato e perquisito: l'uomo aveva con sé 2 grammi e mezzo di cocaina e cento euro in contanti. Soldi e sostanza stupefacente sono stati sequestrati mentre lui è stato precessato con rito direttissimo al tribunale di Como.