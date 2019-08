Evade dagli arresti domiciliari per andare in discoteca: arrestato 25enne di Senna Comasco

Un ragazzo di 25 anni di Senna Comasco è stato arrestato ieri per evasione. Il giovane era, infatti, agli arresti domiciliari. Avrebbe dovuto essere in casa quando i carabinieri sono passati a verificare la sua presenza nell'abitazione, invece il ragazzo era a divertirsi nella discoteca Jet Club di Cermenate. Lì i militari lo hanno trovato in compagnia di alcuni amici. Sono scattate le manette e il giovane ha trascorso la notte nella cella della caserma dei carabinieri in attesa del rito direttissmo al tribunale di Como.