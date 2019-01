Como, fermato per un controllo e trovato con la droga: arrestato spacciatore

E' stato fermato per un controllo in via Cumano a Como nella notte perchè, alla vista della Volante della polizia, ha cercato di allontanarsi con passo spedito, con fare sospetto.

Addosso gli hanno trovato un etto di hashish. Protagonista un ragazzo di 22 anni, cittadino italiano, fermato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 gennaio 2019, poco dopo l'1.

Gli agenti gli hanno chiesto i documenti, ma il ragazzo ha risposto di non averli con sè, mostrandosi molto nervoso: e il motivo di tale agitazione non ha tardato a venire fuori. Nella tasca della felpa il ragazzo, B. N. le sue iniziali, aveva circa 100 grammi di hashish.

Accompagnato in Questura per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici per accertarne l’identità, a suo carico sono emersi numerosi precedenti e anche qualche condanna. Nutrendo il forte sospetto che il ragazzo potesse occultare anche nella propria abitazione altra sostanza stupefacente i poliziotti hanno deciso di procedere ad una perquisizione domiciliare dove è stato rinvenuto mezzo grammo di cocaina, sottoposta a sequestro insieme all'hashish.

Il 22enne è stato arrestato e portato nel carcere Bassone di Como con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.