Arrestato spacciatore canturino con 26 grammi di hashish

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cantù, in via Fiammenghini nella notte tra il 7 l'8 ottobre 2019. L'uomo è stato notato da una pattuglia mentre era in sella a uno scooter intento a guardarsi intorno con atteggiamento sospetto. I militari lo hanno fermato e perquisito trovandogli addosso oltre 26 grammi di hashish suddiviso in sedici involucri. L'uomo con se aveva anche denaro contante pari a 220 euro e un bilancino di precisione che evidentemente gli serviva per confezionare le dosi. L'uomo è stato portato al carcere Bassone. Si tratta di un italiano regolarmente residente a Cantù.