Estradato dal Marocco il latitante comasco Angelo Filippini: era ricercato da 22 anni

Angelo Filippini, 74 anni dei quali gli ultimi 22 trascorsi come latitante, è stato arrestato in Marocco lo scorso 16 aprile 2018 a Temara (vicno a Rabat). Nella serata del 5 dicembre 2018 è avvenuta la sua estradizione in Italia. Filippini è stato arrestato grazie alle indagini e alla segnalazione del nucleo investigativo dei carabinieri di Como.Su Angelo Filippini pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dalla Procura di Milano nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria su una serie di affiliati alla 'ndrangheta.

Filippini è stato condannato a 11 anni di reclusione ma era riuscito a far perdere le sue tracce e a rifugiarsi in Marocco dove solo pochi mesi fa la gendarmeria marocchina è riuscito a scovarlo e ad arrestarlo. Nelle indagini dei carabinieri molto importanti sono stati ill monitoraggio e le intercettazioni dei suoi familiari.

Ai tempi, quando Filippini viveva in Italia operava soprattutto tra Fino Mornasco, Lomazzo e Rovellasca. Era il punto di riferimento dello spaccio di sostanze stupefacenti, poiché era lui a mettere a disposizione il capanno in cui veniva nascosta la droga quando arrivava nel Comasco.