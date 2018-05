Hashish e cocaina in casa: arrestati 2 spacciatori a Rovello Porro

Due persone sono state arrestate a Rovello Porro all'alba di venerdì 18 maggio 2018 dai carabinieri nell'ambito di un servizio anti droga messo a segno dai carabinieri di Turate.

I militari, con l’ausilio dei cani "Santiago” e “Zanzibar” del Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo, hanno effettuato una serie di controlli nelle aree maggiormente colpite dal fenomeno dello spaccio di stupefacenti. I carabinieri hanno messo a segno anche alcune perquisizioni domiciliari nelle abitazioni di alcuni sospetti.

Due sono finiti in manette. Uno è T. B., cittadino tunisino di 28 anni, pregiudicato per reati specifici: nella sua abitazione a Rovello Porro sono stati trovati e sequestrati 77 grammi di hashish, un bilancino di precisione, alcune centinaia di euro in contanti. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere Bassone di Como.

a stessa sorte è toccata a S.I., tunisino di anni 22 anni, abitante sempre a Rovello Porro.

L'uomo è stato arrestato poiché colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Como, dovendo scontare una pena definitiva di mesi 11 e 24 giorni di reclusione per il reato di rapina. Nella sua abitazione i cani antidroga hanno scovato alcune dosi di cocaina ed hashisc.