Spaccio di droga tra provincia di Como, Lecco e Brianza: sgominata banda

Una banda che si era spartita il territorio dello spaccio di droga tra le province di Como, Lecco e Monza Brianza: è quella sgominata dalla polizia lecchese che ha eseguito 5 arresti, mentre 7 persone sono ricercate e per due è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in seguito alle ordinanze emesse dai giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Lecco e Como. In totale sono 12 le misure cautolari di custodia in carcere emesse e 5 gli obblighi di firma.

La notizia è riportata dal Giorno di giovedì 27 settembre 2018. Una rete di spacciatori di cocaina, eroina e hashish che si era divisa le zone di spaccio tra i comuni di Erba, Cantù, Inverigo e Carugo; Lecco e Barzio; Verano Brianza, Monza, Arosio e Lissone; Briosco e Nibionno.

L'indagine era partita dopo che la Squadra Mobile di Lecco aveva trovato uno degli indagati nel comune di Olginate in possesso di 21 dosi di cocaina e 700 euro in banconote di piccolo taglio: da qui erano iniziate le intercettazioni telefoniche e la ricostruzione di un ampio giro d'affari. Accertata dal 2017 al 2018 la cessione nel complesso di circa 8mila dosi di droga per un giro d'affari di circa 300mila euro. Dalle ricostruzioni è emerso che la cocaina veniva venduta in dosi da circa 0,5 grammi al prezzo di circa 40 euro ciascuna.

Secondo quanto riporta il Giorno, la banda utilizzava il metodo del cosiddetto "call center" che consentiva agli spacciatori di assicurare un servizio 24 ore su 24 ai clienti senza esporsi continuamente durante la vendita di stupefacenti.