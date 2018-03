Arosio, cocaina e soldi in casa: arrestati 3 spacciatori

Blitz antidroga dei carabinieri di Mariano Comense nella serata di giovedì 1° marzo 2018: i militari hanno arrestato 3 cittadini marocchini accusati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Negli ultimi giorni, i militari di Mariano Comense avevano notato dei movimenti strani nei pressi di un’abitazione di Arosio. Da una serie di appostamenti e pedinamenti il sospetto che in quella casa potessero essere nascosti degli stupefacenti.

Il blitz

I carabinieri hanno circondato la casa e hanno fatto irruzione nell’abitazione, nella quale hanno trovato i tre marocchini. Uno ha cercato di disfarsi, gettandolo dalla finestra, di un involucro di plastica. Per loro nessuna possibilità di scamparla, perché sia all’esterno e sia all’interno della casa erano presenti i Carabinieri. La perquisizione, domiciliare e personale, ha così consentito di rinvenire 30 dosi di cocaina per un totale di oltre 30 grammi, denaro contante pari a 650 euro provento dell’attività illecita, nonché 8 telefoni cellulari utilizzati per le operazioni di spaccio, il tutto posto sotto sequestro.

Gli arrestati

In manette sono finiti T.A. classe 1994 e H.A. classe 1997, irregolari sul territorio dello Stato, S.S., classe 1967, residente a Rovello Porro, accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Sono stati portati nel carcere Bassone di Como in attesa di giudizio di convalida.