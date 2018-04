Como, sequestrate 400 dosi di shaboo: arrestati 3 spacciatori della "droga dei kamikaze"

Con quei 40 grammi di shaboo avrebbero potuto guadagnare fino a 4mila euro, ma i tre filippini non avevano fatto i conti con i carabinieri del nucleo radiomobile che li hanno fermati nella notte tra sabato 7 e domenica 8 aprile 2018 in via Cecilio a Como. Così sono finiti nel carcere del Bassone con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.



Cos'è lo shaboo

Si tratta di una potente droga sintetica diffusa soprattutto nel sudest asiatico tanto da essere chiamata la "droga dei filippini" perchè una volta era diffusa soprattutto tra le comunità tailandesi e filippine, anche se oggi non è più così. E' detta anche "droga dei kamikaze, perchè si dice che fosse utilizzata nei paesi orientali dai combattenti che dovevano compiere azioni suicide, ma è nota anche come "droga degli zombie" perchè ha un effetto devastante per il sistema nervoso centrale per il fisico, in grado di deformare il volto e il corpo di chi la assume dandogli le sembianza di zombie.

Il sequestro

In manette sono finiti tre uomini di origine filippina residenti a Como di 52, 37 e 42 anni. I tre spacciatori sono stati controllati per strada dai carabinieri in via Cecilio e trovati in possesso di 40 grammi di shaboo: un quantitativo non piccolo, dal momento che questa sostanza viene venduta a 100 euro al grammo, ma il suo consumo non può superare il decimo di grammo per dose, a causa della gravità dei suoi effetti. Dunque circa 400 le dosi che avrebbero venduto i 3 pusher, con un ricavo stimato intorno ai 4mila euro.

I tre sono stati arrestati in flagranza di reato di detenzione di droga ai fini di spaccio: adesso sono rinchiusi nle carcere Bassone di Como in attesa dell’interrogatorio di convalida.