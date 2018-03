Fino Mornasco, non rispetta l'obbligo di firma e si droga nei locali pubblici: arrestata

Aveva l'obbligo di presentarsi a firmare presso la polizia giudiziaria, ma più di una volta non ha rispettato la misura. In più, in ripetute occasioni ha assunto sostanze stupefacenti, iniettandosele, all'interno di locali pubblici. Per questo adesso è stata messa agli arresti domiciliari. Protagonista una 28enne di Fino Mornasco, C.A. le sue iniziali. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di giovedì 8 marzo 2018 dai carabinieri della stazione di Fino in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa lo scorso 6 marzo dal Tribunale di Como.

Alla luce delle condotte avute, l’Autorità Giudiziaria, condividendo i riscontri acquisiti dai militari dell’Arma di Fino Mornasco, ha deciso l’emissione del provvedimento. C.A. è stata posta in regime di arresti domiciliari.