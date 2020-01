Arrestati tre ladri nella notte davanti alla stazione San Giovanni: erano ubriachi

Era circa la 1.10 della notte tra il 22 e il 23 gennaio 2020. Tre ragazzi si aggiravano nei pressi di piazzale San Gottardo. Gli agenti della squadra volante della Questura di Como che erano in servizio, hanno notato che stavano armeggiando intorno ad alcune automobili in sosta. Una volta notata la polizia, i ragazzi si sono dati alla fuga. Uno è stato prontamente bloccato mentre gli altri due sono stati fermati da altre volanti nel mentre prontamente allertate.

Y.J, marocchino classe 1999, A.R., algerino 1993 e C.M.A. un giovane ragazzo libico sono stati quindi tratti in arresto.

Il ragazzo di origine libica inizialmente ha dichiarato di essere minorenne ma durante i dovuti accertamenti è risultato aver raggiunto la maggiore età.

I tre ragazzi erano in evidente stato di ebrezza e una volta scortati in Questura sono stati perquisiti e trovati in possesso di svariati oggetti: telecomandi per aprire cancelli, la chiave di una Maserati e 3450 franchi svizzeri.

Essendo stati colti in fragranza di reato i giovani sono stati trattenuti in Questura e per direttissima è stato convalidato l'arresto.