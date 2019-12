Cesano Maderno, ruba al supermercato e spintona i vigilantes: è di Mariano Comense

Ha fatto normalmente la spesa in un supermarket di Cesano Maderno, come facciamo tutti, prendendo i prodotti dagli scaffali e infilandoli nel cestino, solo che poi si è diretto alla cassa senza alcuna intenzione di pagare. L’uomo di Mariano Comense era convinto di farla franca spintonando i vigilantes che gli chiedevano di tornare indietro e saldare il conto.

È quanto riporta MonzaToday, raccontando anche che si tratta di un 32enne poi fermato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Desio, nel pomeriggio di sabato. Gli uomini dell’arma tra l’altro lo conoscevano già, per averlo più volte fermato e perquisito in zone note per lo spaccio di droga. Il furto ammonta a poche decine di euro e la merce sequestrata al comasco è stata subito restituita al supermercato.