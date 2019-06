Vendeva droga a Como e in Svizzera: arrestato spacciatore a Valmorea

E' stato beccato in flagranza di reato mentre spacciava cocaina a Valmorea: per questo un 28enne albanese, G.O. le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo di Campione d'Italia verso le 16.30 di giovedì 13 giugno 2019. L'arresto in collaborazione con i carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco, competente per territorio.

L'arresto e la droga sequestrata

Il giovane era sospettato di spacciare in provincia di Como e ritenuto fornitore di sostanze stupefacenti anche in Svizzera: è stato colto in flagrante mentre vendeva 0,5 grammi di cocaina a un cliente di Valmorea. Immediato l'intervento dei militari: a bordo dell’autovettura utilizzata dallo spacciatore trovati ulteriori 8 involucri plastificati contenenti complessivamente 5,2 grammi sempre di cocaina e la somma contante di 170 euro. A casa dell'uomo sono stati trovati e sequestrati materiale per il confezionamento dello stupefacente, la somma di 1.290 euro e due telefoni cellulari. Nella mattinata di venerdì 14 giugno è stato convalidato l’arresto e disposta la custodia cautelare in carcere.