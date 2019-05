Arrestato giovane spacciatorer della Brianza

I carabinieri della Tenenza di Mariano Comense hanno arrestato uno spacciatore di 28 anni di nazionalità tunisina che si ritiene essere uno dei protagonisti più attivi nella distribuzione di sostanze stupefacenti nella Brianza. Il pusher, residente a Mariano Comense, era stato arrestato già lo scorso 19 aprile perché sopreso a vendere una dose da 1 grammo di cocaina. Le indagini hanno consentito non solo di trovare denaro contante per un totale di 900 euro (che gli investigatori ritengono essere provento dell'attività di spaccio) ma anche di ricostruire l'intensa attività del pusher. Su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Monza, i carabinieri hanno messo le manette ai polsi del tunisino che operava per lo più tra Mariano Comense, Seregno, Cesano Maderno e Giussano.