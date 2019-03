Corruzione e violazioni edilizie, arrestato il sindaco di Valsolda Giuseppe Farina

Il sindaco di Valsolda Giuseppe Farina è stato arrestato all'alba di venerdì 1° marzo 2019 dalla Guardia di Finanza con l'accusa di corruzione e violazioni edilizie.

Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione di polizia giudiziaria nei confronti di 9 persone per numerosi casi di presunti "accordi corruttivi tra il primo cittadino e clienti del proprio Studio Associato, nonché per violazioni edilizie", come comunicato dalla Guardia di Finanza.

L’operazione, diretta dalla locale Procura della Repubblica, vede impegnati Finanzieri in provincia di Como, Sondrio, Milano e Roma, per l’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Como nei confronti di 9 soggetti di cui 2 in carcere (il sindaco ed un professionista) e 7 ai domiciliari.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa convocata in Procura alle 11.