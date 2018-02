Tre rapine in una sera: 40enne di Erba arrestato a Milano

Un uomo di 40 anni di Erba è stato arrestato dai carabinieri nella serata di lunedì 26 febbraio 2018 a Rozzano, in provincia di Milano. L'uomo è accusato di rapina, tentata rapina e ricettazione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il malvivente erbese avrebbe agito tre volte in una sera a distanza di pochi minuti. È stato fermato dopo aver cercato di rapinare una coppia che entrava in un ristorante.

Si è avvicinato alle vittime a bordo di uno scooter rubato e ha puntato una pistola contro di loro. Nello scooter i carabinieri hanno trovato anche in portafoglio risultato rubato pochi minuti prima a una ragazza, sempre con la stessa modalità. Ancora prima aveva cercato di rapinare un uomo, sempre con la pistola in pugno, ma aveva desistito a causa della reazione di quest'ultimo.