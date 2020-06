Oltre un chilo di cocaina in auto: arrestato a Como 27enne diretto in Svizzera

Un ragazzo di 27 anni, proveniente dalla Calabria, è stato arrestato dalla poliziadi frontiera della Questura di Como. Il giovane era diretto in Svizzera a bordo della sua auto. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo di routine ma si sono resi conto che il 27enne ostentava un eccessivo nervosismo. Per tanto i poliziotti hanno deciso di approfondire i controlli e hanno condotto il ragazzo presso i propri uffici. Il veicolo su quale viaggiava il 27enne è stato perquisito e grazie ai cani antidroga gli agenti hanno scoperto un anfratto dove era stato nascosto un involucro contenente 1,2 chilogrammi di cocaina. Il ragazzo è stato arrestato e portato al carcere Bassone di Como.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.