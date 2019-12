Mozzate, 5 anni fa ha incendiato casa sua: arrestato

Un uomo di 54 anni di Turate, originario della Tunisia, è stato arrestato nella vigilia di Natale con l'accusa di avere incendiato intenzionalmente casa propria. Era il 16 marzo 2014 quando l'uomo, in preda a uno stato d'animo insofferente a causa di vicissitudini lavorative e personali, ha dato fuoco alla sua abitazione: approfittando dell'assenza della moglie ha utilizzato la tenda del salotto e del liquido infiammabile per incendiare l'appartamento.

I carabinieri di Mozzate hanno avviato meticolose indagini e grazie anche ad alcuni testimoni non solo sono riusciti a ricostruire il quadro familiare e la situazione personale dell'uomo ma hanno anche raccolto elementi sufficienti affinché il tibunale di Como, dopo cinque anni, potesse emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere che gli è stata notificata il 24 dicembre.