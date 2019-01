Hashish e pistola giocattolo nella camera da letto: arrestato a Prestino un ragazzo di 15 anni

Notte di Capodanno in cella per un ragazzo di 15 anni di Como arrestato dalla polizia per possesso di hashish e di una pistola giocattolo priva di tappo rosso. L'operazione è stata eseguita dagli agenti della squadra Volanti della Questura di Como durante un pattugliamento del territorio volto al controllo dell'uso dei fuochi d'artificio.

Fermati tre ragazzi

entre i poliziotti transitavano a Prestino hanno notato un gruppo di tre ragazzi, uno dei quali alla vista degli agenti ha bittato in terra un pacchetto di sigarette all'interno del quale i poliziotti hanno trovato una modesta quantità d'hashish. Alle domande di rito dei poliziotti i tre amici hanno risposto in modo contraddittorio. Siccome il gruppo era diretto a casa di uno dei tre gli agenti hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare presumendo di poter trovare altra sostanza stupefacente. E così è stato.

Hashish e pistola

casa di F. P. - 15enne residente a Prestino - i poliziotti hanno trovato circa 600 grammi di hashish, diverse banconote in pezzi da 5, 20 e 50 euro, un coltello a serramanico con lama di 15 ccentimetri (probabilmente utilizzato per tagliare la sostanza stupefacent) e un bilancino di precisione. Ma non è tutto: il ragazzino nascondeva anche una pistola giocattolo di colore nero, sprovvista di tappo rosso, sulla quale i poliziotti stanno indagando per comprendere l’uso che il ragazzo possa averne fatto.

Notte in cella

Pertanto, tutti e tre sono stati accompagnati presso gli uffici della questura dove P.F. è stato arrestato. Nella notte è stato portato alla casa circondariale Beccaria di Milano. Il ragazzo che aveva fatto cadere in terra il pacchetto di sigarette è stato, invece, denunciato.