Traffico internazionale di droga e 'ndrangheta, sgominata banda: arrestato uomo di Mariano Comense

C'è anche un uomo residente a Mariano Comense, G. A. le sue iniziali, tra le 25 persone indagate dalla Guardia di Finanza con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti con le aggravanti della modalità mafiosa e della detenzione d'armi. Al centro delle indagini (operazione "Ossessione", coordinata dalla procura della Repubblica di Catanzaro- Direzione distrettuale antimafia) un'organizzazione tra le cui fila compaiono alcuni 'ndranghetisti. Tra gli arrestati anche C.C., di Tradate, che ha recitato nella serie tv "Gomorra".

Come funzionava il traffico

Come scrive Milano Today, l'operazione - messa a segno dalla guardia di finanza di Catanzaro, in collaborazione con lo Scico di Roma, e coordinata dalla procura della Repubblica di Catanzaro - ha sgominato i vertici del sodalizio che acquistava cocaina in Colombia, Venezuela, Repubblica Domenicana e Olanda attraverso canali diretti di approvvigionamento. Le indagini, coordinate dal procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, e dal sostituto procuratore Annamaria Frustaci, hanno consentito di smantellare un'organizzazione molto complessa, tra le cui fila compaiono esponenti di spicco della famiglia di 'ndrangheta Mancuso, che dall'area geografica dei comuni di Limbadi e Nicotera ha esteso forti interessi delinquenziali nell'hinterland milanese.

La prospettiva imprenditoriale

Dalle indagini svolte dalla guardia di finanza è stato evidenziato che l'organizzazione, seguendo "un'ottica prettamente imprenditoriale, in attesa dell'arrivo delle partite di cocaina dal Sudamerica, con lo scopo di massimizzare il profitto, intesseva rapporti d'affari con un personaggio marocchino residente a Milano, in diretto contatto con i principali cartelli maghrebini, per l'importazione di massicce quantità di hashish".

Il nome 'Ossessione' attribuito all'inchiesta nasce dal fatto che i principali indagati erano costantemente assillati dal pensiero di essere monitorati dalle forze dell'ordine.

Legami tra 'ndrangheta e cartelli mondiali della droga

Per la procura della Repubblica di Catanzaro - Direzione distrettuale antimafia, la "spiccata transnazionalità dell'organizzazione, che evidenzia nuovamente l'indissolubilità del trait d'union tra la criminalità organizzata calabrese e i 'cartelli' mondiali della droga ed una capillare diffusione sul territorio nazionale, fanno sì che la consorteria criminale operi come una vera e propria multinazionale del narcotraffico, curando l'acquisto 'all'ingrosso', a prezzi assolutamente concorrenziali, della droga, direttamente dai produttori, per poi smistarla in territorio calabro e lombardo tramite una fitta rete di accoliti".

Dalle indagini è inoltre emerso come "i vibonesi siano in affari anche con esponenti legati al clan dei Mazzaferro di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), da anni trapiantati nel milanese e nel comasco, in grado di smistare importanti quantità di narcotico in Lombardia".

Tra le persone finite in manette molte sono residenti in Lombardia e a Milano: oltre a G. A., siciliano ma residente a Mariano, arrestati in Lombardia anche G. P., di Vibo Valentia, residente a Milano; E. K., albanese con residenza a Sesto San Giovanni; D. B. residente a Varese; V. J. B. di Varese; G. C. residente a Milano; G. C. di Cerro Maggiore; C. C. di Tradate (Va); G. A. F., venezuelana con domicilio a Milano; G. M. di Genga (An), residente a Milano; L. M. di Milano; I. M. di Tradate (Va); S. P. di Taurianova (Rc), residente a Milano; S. A. del Marocco, residente a Monza; F. S. palermitano residente a Milano; G. S. di Nicotera (Vv), residente a Meda.