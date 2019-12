Atteggiamenti violenti: arrestato ubriaco molesto davanti al Garden Cafè di Lurago d'Erba

Serata a dir poco movimentata davanti Garden Cafè di via Roma a Lurago d'Erba. Numerose auto della polizia di Stato sono intervenute su richiesta delle persone presenti. Un uomo, di nazionalità marocchina, stava creando scompiglio evidentemente in preda ai fumi dell'alcol. Alla vista degli agenti anziché calmarsi ha opposto resistenza rifiutandosi di fornire le generalità. La situazione ha rischiatro di degenerare ulteriormente a causa della sua ubriachezza molesta. Ai poliziotti non è rimasto altro da fare che arrestarlo.