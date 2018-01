Como, arrestato il farmacista di Lora

Avrebbe picchiato e minacciato di morte dopo un'accesa discussione un familiare per la cessione di quote societarie dell'attività: per questo Marco Attilio Arrighi, titolare dell'omonima farmacia di Lora, sulla Statale per Lecco, è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari, anche se lui nega con decisione ogni addebito.

Nei confronti di Arrighi è stata presentata una denuncia per "vessazioni e violenze" e si sarebbe macchiato di una "preoccupante escalation di violenze" nei confronti di un familiare. Per lui le contestazioni sono di lesioni, tentata estorsione e violenza privata. Ma il farmacista, già interrogato dal giudice di Como, ha formalmente negato tutto, dichiarandosi estraneo a ogni addebito.

L'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare da parte dei carabinieri di Como risale a giorni scorsi: Arrighi ha quindi dovuto trascorrere le feste di Natale in casa senza poter uscire nè vedere nessuno eccetto i propri conviventi.

La denuncia nei confronti del farmacista è stata presentata da un familiare che alla fine del mese di novembre si è presentato in Procura per raccontare episodi di violenza (negati dall'indagato) culminati con botte e una minaccia di morte in seguito a una lite legata alla cessione di quote societarie dell'attività.