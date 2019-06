Migrante ubriaco e molesto ai giardini a lago aggredisce i poliziotti: arrestato ed espulso

Un giovane migrante marocchino di 26 anni è stato arrestato intorno alle 19 del 9 giugno 2019 nei pressi del locale Cube, vicino ai giardini a lago. Il giovane si trovava in atteggiamenti molesti e forse anche indecenti quando i poliziotti della Questura di Como gli si sono avvicinati per chiedergli di mantenere un comportamento più consono a un luogo pubblico. Si è subito capito che il giovane era ubriaco. Anziché ricomporsi il ragazzo ha dato in escandescenze e ha cercato di allontanarsi dimenandosi e scalciando. Il giovane marocchino è arrivato a colpire gli agenti provocando a un poliziotto lievi contusioni. Agli agenti non è restato altro da fare che arrestarlo.

In questura i controlli e le verifiche sulla sua identità hanno permesso di appurare che il ragazzo ha svariati precedenti di polizia, è irregolare sul territorio dello Stato italiano è a suo carico un ordine di carcerazione con contestale decreto di sospensione e un provvedimento di espulsione dal territorio italianio.

All'indomani il marocchino è stato processato con rito direttissimo che si è concluso con la convalida dell'arresto e il provvedimento di espulsione da applicarsi immediatamente.